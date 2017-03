Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Marktschorgast ihr Unwesen getrieben. Sie hatten eine Terrassentüre aufgebrochen und sind dann in ein Haus in der Grundmühlstraße eingedrungen. Die Tat dürfte in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag passiert sein. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kripo Bayreuth bittet um Hinweise auf die Täter.