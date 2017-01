Einbruch in Neudrossenfelder Baumaschinenfirma: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die in Neudrossenfeld einen Einbruch in eine Baumaschinenfirma in der Kulmbacher Straße mitbekommen haben. Der oder die Täter gelangten über einen Zaun auf das Gelände und anschließend über ein Rolltor in die Werkstatt. Dort haben die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke durchwühlt und 500 Euro aus einer Kasse gestohlen. Außerdem haben sie einen Baustampfer, einen Trennschneider und ein Lasergerät im Wert von 6.500 Euro entwendet. Wer in der Zeit von Montagabend bis Dienstag in der Früh etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten sich mit der Kulmbacher Polizei in Verbindung zu setzen.