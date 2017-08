Einbruch in Neuenmarkter Einkaufsmarkt: Zigaretten im Wert von mehreren 10.000 Euro

Zigaretten im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Samstag in einen Einkaufsmarkt in Neuenmarkt gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter auf das Dach des Marktes in der Wirsberger Straße gegenüber der Schule. Dort öffneten sie gewaltsam den Dachaufbau und gelangten so in den Innenraum. Offenbar begaben sie sich gezielt zu den im Kassenbereich gelagerten Zigaretten. Die Einbrecher verließen das Gebäude vermutlich wieder über das Dach und entkamen unerkannt. Es entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Einbruch Samstag Nacht.