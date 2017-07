Einbruch: Metzgerei und Bäckerei in Altenkunstadt werden Ziel von Einbrechern

In eine Metzgerei und eine Bäckerei in Altenkunstadt sind bislang unbekannte Täter eingebrochen. Tatzeit war die Nacht auf Mittwoch in der Langheimer Straße. Aus den Kassen stahlen die Diebe 4.000 Euro und in der Metzgerei einen sperrigen Kassenautomaten im Wert von 21.000 Euro. Der wurde später aufgebrochen auf einem Feldweg an der Ortsverbindungsstraße Woffendorf-Pfaffendorf gefunden. Zum Abtransport dürften die Diebe ein größeres Fahrzeug verwendet haben, das möglicherweise jemandem aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Lichtenfelser Polizei.