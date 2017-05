Einbruch nach vier Jahren aufgeklärt: Tresor aus der Kulmbacher Jugendwerkstatt lag in der Kieswäsch

Erst sah es nach einer „ganz normalen“ Maifeier aus, wie es sie an der Kieswäsch in den letzten Jahren immer gegeben hat. (…)

Versuchtes Tötungsdelikt: 17- Jähriger wird an der Kulmbacher Kieswäsch traktiert

Kein schönes Ende der Maifeiern am Kulmbacher Oberauhof am Montag Abend. Die Polizei musste anrücken, weil etwa 200 junge Leute das mit (…)

Einsatz am Oberauhof: ca. 200 Jugendliche übertreiben ihre Maifeier in Kulmbach

Es gibt Ermittlungen wegen der Attacke von zwei Rottweilern auf ein Kind in Kulmbach vergangenes Wochenende. Das Kulmbacher Ordnungsamt (…)

Auflagen nicht erfüllt: Verfahren gegen Halter von Rottweiler in Kulmbach

Nach der Hundeattacke auf einen 9-jährigen Jungen am vergangenen Samstag in Kulmbach fordert die Tierschutzorganisation PETA heute die (…)

Nach Hundeattacke in Kulmbach: PETA fordert Einführung des Hundeführerscheins

Jetzt hat es Hof getroffen. Ver.di beschwert sich bei der Regierung von Oberfranken gegen den verkaufsoffenen Sonntag am 21. Mai. (…)

Salomon-Trail kommt nach Kulmbach: Finale der neuartigen Lauf-Serie in der Bierstadt

Am 14.Oktober laufen sie in Kulmbach. Der Salomon Trails 4 Germany für dieses Jahr wird sein Finale in Kulmbach haben. Dabei handelt es (…)