Einbruch: Unbekannte steigen in Bäckerei-Geschäft in Bayreuth ein

In eine Bäckerei und Metzgerei ist in Bayreuth am Wochenende eingebrochen worden. Laut der Polizei sind die die bislang Unbekannten in der Zeit von gestern früh bis heute früh in das Geschäft in der Leuschnerstraße eingestiegen. In der Bäckerei erbeuteten sie einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag, in der Metzgerei nahmen die Diebe nichts mit. Der Schaden an dem Geschäft liegt bei rund 200 Euro.

Wer im besagten Zeitraum in der Bayreuther Leuschnerstraße etwas Verdächtiges mitbekommen hat, wird gebeten sich bei der Kripo in Bayreuth zu melden.