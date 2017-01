Drei Einbrüche, mehrere gestohlene und wieder aufgetauchte Fahrzeuge und vermutlich auch Unfallflucht beschäftigen die Coburger Kripo seit Samstag. Unbekannte sind an den Bundesstraßen 4 und 303 in mehrere Gebäude eingestiegen, haben dabei gestohlene Autos zurückgelassen und ein weiteres gestohlen. Ein 1er BMW hatte frische Unfallspuren. Wie die Puzzleteile zusammenpassen, versucht die Kripo in Coburg herauszufinden, dazu bittet sie um Zeugenhinweise.