Aufreger in Eckersdorf: Streit ums Trinkgeld bei Beerdigungen

Eine Beerdigung ist eine traurige Angelegenheit – und eine teure. Streit ums Geld ist aktuell der Aufreger in der Gemeinde Eckersdorf im Landkreis Bayreuth. Es geht um Trinkgelder, die Trauernde den Sargträgern, dem Chor und dem Kreuzträger geben. Praxis ist ,dass gefragt wird, wie viel man so gibt und die Auskunft bekommt, dass es um die 180 Euro sind, die als Trinkgeld überreicht werden. Von diesem Trinkgeld soll sich der Mesner in Eckersdorf 35 Euro genommen haben – wie oft ist unklar. Er selbst spricht im Nordbayerischen Kurier von einer Absprache mit dem Pfarrer, als Überstundenausgleich. Der Pfarrer will davon nichts wissen. Der Mesner ist entlassen, eine Anzeige hat die Kirchengemeinde aber nicht erstattet. Der Mesner hat sich trotzdem einen Anwalt genommen, er fürchtet um seinen Ruf und steht jetzt ohne Job da. Der Eckersdorfer Kirchenvorstand bittet Trauernde, die das Gefühl haben, in der Vergangenheit betrogen worden zu sein, sich zu melden.