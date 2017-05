Eine Huldigung für die Bratwurst: Fränkischer Bratwurstgipfel am Sonntag in Pegnitz

Zwar kein Metzger aus Kulmbach, aber fast 20 andere aus dem restlichen Franken könnten am Sonntag Bratwurstkönig 2017 werden. Da findet der 7. Fränkische Bratwurstgipfel im Wiesweiherpark in Pegnitz statt und es ist jede Menge geboten: Die Band „Dusty Dixx“ spielt, der fränkische Comedian Alexander Göttlicher tritt auf, verschiedene Tourismus-Regionen und die Fränkischen Winzer präsentieren sich zum ersten Mal und für die Kids gibt es einen Luftballonwettbewerb und Kinderschminken. Im Mittelpunkt steht natürlich die Bratwurst. Zu den besonderen Kreationen zählen in diesem Jahr Tomate-Mozzarella-Bratwürste, Wein- oder Espresso-Bratwürste. Wer eine Jury aus Gastronomen und Spitzenköchen mit seiner Bratwurst überzeugt, wird Fränkischer Bratwurstkönig 2017. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr und geht bis 18 Uhr.