Eine schöne Idee: Neben dem Neudrossenfelder Seniorenheim könnte ein Kleintieranlage entstehen

Das ist mal eine ganz neue und sehr attraktive Idee. Der Neudrossenfelder Geflügel- und Kaninchenzuchtverein denkt darüber nach, neben dem neuen Seniorenheim in der Gemeinde eine Kleintieranlage einzurichten. Die Idee kam von Bürgermeister Harald Hübner. Der Seniorenpark ist erst in der Planung. Für die Bewohner könnte es sehr attraktiv sein, für das eine oder andere Tier von nebenan eine Patenschaft zu übernehmen.

Vereinsvorsitzender Harald Kull ist nicht abgeneigt, man werde darüber reden. Immerhin, die Neudrossenfelder Geflügel- und Kaninchenzüchter sind der größte Verein dieser Art in Oberfranken, und der erfolgreichste. Auch wenn die Vogelgrippe Ausstellungen und Schauen dieses Jahr verhindert und dem Verein echt zu schaffen macht, gibt’s einige Erfolge auf Bundes- und Bayernebene für die Züchter.