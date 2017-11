Eine Tote und sechs Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Siegsdorf (dpa/lby) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße in der Nähe von Siegsburg (Landkreis Traunstein) ist eine 86-jährige Frau getötet worden. Sechs weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unglück am Samstag kam es, weil ein Autofahrer einem entgegenkommenden und zum Überholen ansetzenden Rettungswagen ausweichen wollte. Ein hinter ihm fahrender 32-Jähriger schwenkte nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto eines 72-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Wagen gegen das Auto eines 54-Jährigen gedrückt, das er überholen wollte.

Der 72-jährige Fahrer und seine Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen, die 86-jährige Insassin starb noch am Unfallort. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge und ihre Mitfahrer – darunter zwei fünf und neun Jahre alten Kinder – wurden ebenfalls schwer verletzt.