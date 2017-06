Eine Verletzte und 70.000 Euro Schaden: Funkenflug löst Wohnhausbrand in Wilhelmsthal aus

Holz oder brennbare Materialien darf man nie zu nah an Holzöfen lagern – so steht es in der Feuerungsverordnung. In Wilhelmsthal im Landkreis Kronach hat sich eine Frau leider nicht daran gehalten. Aus ihrem Ofen ist gestern Mittag ein Funke auf brennbare Gegenstände in der Nähe geflogen und hat einen Brand ausgelöst. Die 68-jährige Frau hatte die Flammen bemerkt, konnte sie aber nicht mehr selbst löschen. Erst die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten brachten Rettungskräfte die Frau mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Der Schaden am Haus liegt bei 70.000 Euro. Die Frau muss sich jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.