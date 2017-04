Erzbischof Ludwig Schick hat die Vereinten Nationen aufgefordert, die Kriegsparteien in Syrien an einen Tisch zu zwingen. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz sagte Schick im Palmsonntagsgottesdienst im Bamberger Dom: Der Krieg in Syrien sei ein Kreuz für die Menschheit. Er kritisierte, dass bisher alle Versuche an der Uneinigkeit der Großmächte gescheitert seien.