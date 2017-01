Einigungsstelle für Interessensausgleich bei GE tagt

Mannheim (dpa/lsw) – Im Zuge des geplanten Stellenabbaus beim Elektrokonzern General Electric (GE) verhandelt in Mannheim von heute an die Einigungsstelle für einen Interessensausgleich. Das neunköpfige Gremium will auch über einen Sozialplan für die Betriebe in Mannheim, im sächsischen Neumark und in Nürnberg (Bayern) sprechen. Allein am Mannheimer Standort stehen 1000 Stellen zur Disposition. Betriebsrat und Gewerkschaft hatten sich dafür ausgesprochen, dass eine Investorengruppe die von der Schließung bedrohten Betriebsteile übernimmt. Das GE-Management hingegen pocht auf einen Interessensausgleich und hatte vor dem Arbeitsgericht Mannheim die Einigungsstelle durchgesetzt.

Der Stellenabbau ist nach GE-Auffassung für die Neustrukturierung des Konzerns nötig. Die Pläne sind seit einem Jahr bekannt; Arbeitnehmer und Arbeitgeber streiten seit Monaten über das Vorgehen. Sogar das Bundeswirtschaftsministerium hatte sich eingeschaltet und das Vorgehen von GE kritisiert.