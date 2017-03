Einladung zum Frühstück: Kronacher Händler wollen jeden Monat ein Weißwurstfrühstück auf dem Marienplatz

Kronach macht in Weißwurstfrühstück. Regelmäßig will die Aktionsgemeinschaft Kronach dieses Jahr die Familien und Kunden mit einem open-air-Weißwurstfrühstück in die Innenstadt locken. Die 80 Händler und Gastronomen der Stadt finden die Idee gut. Das erste Mal gibt’s das öffentliche Frühstück laut inFranken.de am 6. Mai – wenn das Wetter passt. Auf dem Kronacher Marienplatz soll der Event steigen. Termine gibt’s bereits bis zum Oktober jeweils einmal pro Monat und die Geschäfte in Kronach können ihre Kunden dann auch mit Gutscheinen zu dem Weißwurstfrühstück einladen.