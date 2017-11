Einsatz am Münchner Ostbahnhof: Verspätungen und Ausfälle

München (dpa/lby) – Mehrere Menschen sind am Sonntagmorgen in München von Güterzügen abgesprungen und haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. «Wir haben acht Migranten nach rund einer Stunde Suche aufgegriffen», sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntagmorgen. Die Menschen hatten sich auf den Güterzügen, die aus Richtung Italien am Münchner Ostbahnhof ankommen, versteckt. Bahnmitarbeiter verständigten die Polizei, nachdem sie die Menschen zwischen den Gleisen entdeckt hatten. Die Bundespolizei war mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber im Einsatz.

Der Bahnverkehr rund um den Ostbahnhof wurde während der Suche zeitweise eingestellt. Es kam nach Angaben der Bahn zu Verspätungen und Zugausfällen im Regionalverkehr und bei der S-Bahn in Richtung Flughafen. «Weil kein Berufsverkehr war, waren die Auswirkungen aber insgesamt nicht so gravierend», teilte ein Sprecher der Bahn mit.