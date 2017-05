Einsatz am Oberauhof: 150 Jugendliche übertreiben ihre Maifeier in Kulmbach

Kein schönes Ende der Maifeiern am Kulmbacher Oberauhof am Montag Abend. Die Polizei musste anrücken, weil etwa 150 junge Leute das mit dem Feiern übertrieben haben. Ein besorgter Bürger hatte eine Schlägerei gesehen und es war auch von einem Messer die Rede. Als mehrere Streifenwagen und Sanitätsfahrzeuge an der Kieswäsch eintrafen, gab es keine Verletzten und keiner wollte niemanden geschlagen haben.

Die Beamten haben die Versammlung aufgelöst und die jungen Leute nach Hause geschickt. Was bleibt, sind Unmengen von Müll. Den muss nun wohl oder übel die Stadt entsorgen.