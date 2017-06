Einsatz für sauberes Wasser: Grünen-Bundestagskandidatin legt vor

Dank des geistesgegenwärtigen Handelns eines Lichtenfelsers hat die Polizei zwei Straftäter geschnappt. Die zwei Rumänen hatten am (…)

Handy geraubt: Polizei nimmt zwei Rumänen in Bad Staffelstein fest

Große Enttäschung in Coburg: Veste wird nicht Welt-Kulturerbe

Zeugensuche: Einbrecher klauen in Hof Reifen für 100.000 Euro

100.000 Euro: So hoch ist der Wert der Reifensätze, die Diebe in der Nacht zum Sonntag aus einer Lagerhalle in Hof geklaut haben. Die (…)