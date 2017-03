Einstellungen bei der Polizei: 57 „Neue“ nehmen heute den Dienst auf

57 neue, fertig ausgebildete Polizisten haben heute in Oberfranken ihren ersten Arbeitstag. Das meldet das bayerische Innenministerium. Auch die Bereitschaftspolizei, die ihr Präsidium in Bamberg hat, wird um 57 neue Mitarbeiter aufgestockt.

Die Neueinstellungen sind Teil einer Personaloffensive, mit der die Polizei in Bayern wieder gestärkt werden soll. Bayernweit gehen in diesem und nächsten Jahr mehr als 3000 neue Polizisten den Weg in die Ausbildung oder in den Dienst. Das tatsächliche Plus in Sachen Personal ist aber deutlich geringer, da auch eine Reihe von Beamten in den Ruhestand gehen werden.