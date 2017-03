Einstimmiger Beschluss: Umstrittene Häuser in Kulmbach/Weiher werden vorerst nicht gebaut

Die umstrittenen Mehrfamilienhäuser im Kulmbacher Stadtteil Weiher werden vorerst nicht gebaut. Das hat der Stadtrat am Abend einstimmig entschieden.

Oberbürgermeister Henry Schramm:

Die Entscheidung hat für die Bauplanung des Investors Assmann aus Himmelkron zumindest aufschiebende Wirkung. Mit dem Bebauungsplan hofft man in der Stadt, die neue Bebauung in Weiher so beeinflussen zu können, dass sie für die Anwohner verträglich wird.

Seitens der Firma Assmann wird man das nicht mit Begeisterung sehen. Bei einer Ablehnung der Pläne hatte der Bauherr bereits eine Klage angekündigt. Die könnte er gegen den neuen Bebauungsplan, sobald er aufgestellt ist, natürlich auch einreichen.