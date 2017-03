Eisbären starten Halbfinale mit Überraschung: 3:2

München (dpa) – Mit einem überraschenden Auswärtssieg beim Meister EHC München sind die Eisbären Berlin ins Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Das in den Playoffs erstarkte Team von Trainer Uwe Krupp gewann am Freitag in München in der Verlängerung mit 3:2 (0:0, 2:2, 0:0/1:0). André Rankel sorgte in der zweiten Overtime mit seinem zweiten Treffer für den Sieg im ersten Spiel der «Best-of-seven»-Serie. Zuvor hatten die Berliner durch Tore von Bruno Gervais und Rankel einen 0:2-Rückstand aufgeholt.

In der mit 6 142 Zuschauern ausverkauften Olympia-Eishalle starteten die Berliner sofort flott und erspielten sich die ersten guten Chancen. Den Gastgebern war anzumerken, dass sie nach dem souveränen Viertelfinalsieg mehr als eine Woche Pause gehabt hatten. Sie fanden erst im zweiten Drittel zu ihrem druckvollen Angriffsspiel, Brooks Macek verwertete zwei der zahlreichen Gelegenheiten.

Doch die Berliner kamen zurück: Gervais und Rankel sorgten mit ihren Treffern innerhalb von 47 Sekunden für den Ausgleich. Im Schlussabschnitt vergaben beide Teams zahlreiche Chancen, die beste hatte Münchens Jonathan Matsumoto, der mit einem Penalty-Schuss am erneut starken Eisbären-Keeper Petri Vehanen scheiterte.

So mussten die Berliner im dritten Spiel in Folge in die Verlängerung. Wie schon in den beiden letzten Viertelfinalpartien gegen Mannheim hatten sie das bessere Ende für sich, weil Rankel in der 85. Minute im Powerplay traf. Vier Siege sind zum Einzug in die Final-Serie notwendig. Die nächste Partie gibt es am Sonntag in Berlin (16.45 Uhr).