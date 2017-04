Ingolstadt (dpa) – Der ERC Ingolstadt hat Abwehrspieler Sean Sullivan für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag genommen. Der 33 Jahre alte Deutsch-Amerikaner kommt von den Straubing Tigers, wie die Ingolstädter am Mittwoch bekanntgaben. Sullivan geht nach etlichen Spielzeiten in Nordamerika im Herbst in seine fünfte DEL-Saison und trifft beim ERC auf Sportdirektor Larry Mitchell, der zuletzt noch sein Trainer in Straubing gewesen war.