Eishockey-Meister München mit Titelparty am Nockherberg

München (dpa/lby) – Nach dem erneuten Meisterschafts-Triumph wird der EHC Red Bull München am Wochenende eine große Titelparty geben. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lädt dazu Fans und Sponsoren am kommenden Samstag um 15.00 Uhr auf den Nockherberg. Gegen 17.30 Uhr soll die Mannschaft von Rekordtrainer Don Jackson dazustoßen, wie der EHC am Dienstag verkündete. Tags zuvor hatte der Verein durch ein 4:0 im Finale gegen die Grizzlys Wolfsburg seinen DEL-Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt.

Bereits zuvor in der Woche wird sich das Team voraussichtlich in das Goldene Buch der Stadt München eintragen. Ein Termin dazu stand dazu aber zunächst noch nicht fest. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte den EHC schon 2016 für den Fall der Titelverteidigung auf den Rathausbalkon eingeladen. Diese Offerte aber schlug der Club aus.