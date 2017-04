Eishockey: München empfängt Wolfsburg zum ersten DEL-Finale

München (dpa/lby) – Der EHC Red Bull München empfängt heute (16.45 Uhr/Sport1) die Grizzlys Wolfsburg zum ersten Finalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Titelverteidiger aus Bayern will sich mit einem Heimsieg eine gute Ausgangslage für den weiteren Verlauf der Best-of-Seven-Serie schaffen. Das Team von Trainer Don Jackson zeigte bislang eine fast makellose K.o.-Phase und ist Favorit auf den erneuten Meistertitel. Die Niedersachsen dagegen wollen Revanche nehmen für das bittere 0:4 in der DEL-Finalserie des Vorjahres. Das zweite Match steigt dann am Dienstag in Wolfsburg.