Eishockey-Torhüter Endras fällt für Deutschland Cup aus

Augsburg (dpa) – Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm muss für die weiteren beiden Partien beim Deutschland Cup auf Torhüter Dennis Endras verzichten. Der Mannheimer verletzte sich am Freitag in Augsburg beim 2:8 gegen Russland am Bein und war im zweiten Drittel gegen den Ingolstädter Timo Pielmeier ausgewechselt worden. «Er hatte Schmerzen. Ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm. Aber er wird nicht zurückkommen», sagte Sturm. Im zweiten Spiel des Olympia-Tests am Samstag (16.00 Uhr) gegen die Slowakei soll Pielmeier von Beginn an eine Bewährungschance erhalten.