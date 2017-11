Eiskalter Coup?: Jugendliche sollen aus Kronacher Rewe-Markt 50 Flaschen Schnaps geklaut haben

Aus dem Kronacher Rewe Markt fehlen seit Montag gut 50 Flaschen Schnaps. Jetzt steht eine Gruppe Jugendlicher im Verdacht, die Spirituosen für über 400 Euro geklaut zu haben. Zwischen 16 Uhr 30 und 18 Uhr 30 hatte sich die größere Gruppe Jugendlicher vor dem Markt in der Kronacher Industriestraße aufgehalten. Einzelne Grüppchen sind dann immer wieder in den Markt gegangen und haben Limo oder Saft gekauft. Als die Gruppe dann weg war, hat der Marktleiter festgestellt, das knapp 50 Flaschen Schnaps fehlten. Die Jugendlichen hatten zuvor Schnaps kaufen wollen, der war ihnen wegen ihres Alters verwehrt worden. Jetzt bittet die Kronacher Polizei um Hinweise auf die Gruppe.

