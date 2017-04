Elektrorollstuhl im Bahngleis

München (dpa/lby) – Zu viel Gas gegeben: Ein Rollstuhlfahrer ist am Samstag an einer U-Bahn-Station in München ins Gleisbett gefallen und schwer verletzt worden. Der 56-Jährige fuhr mit seinem Elektrogefährt rückwärts aus einer Aufzugkabine heraus, beschleunigte dabei zu stark und fuhr über die Bahnsteigkante hinaus. Ein Zeuge betätigte sofort den Nothalt, so dass keine U-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Zwei Helfer hoben den Mann und den Rollstuhl auf den Bahnsteig. Der 56-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Sonntag in ein Krankenhaus gebracht.