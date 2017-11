Elend lindern: Kronacher Tierschutzverein füttert Hunde und Katzen in Krisengebieten

An sie denkt man erst ganz zum Schluss. An Haustiere, die in Krisengebieten zurückgelassen werden. Ihr Elend will ein Kronacher Verein lindern: Frieden für Pfoten heißt er. Er holt schwerverletzte Katzen aus Syrien, der Türkei, aus Griechenland und vom Balkan und füttert die Tiere vor Ort.

Bettina Marie Schneider aus Kronach ist die Vereinsvorsitzende, sie kann einfach nicht mit anschauen, wie die Tiere in den Straßen der Krisengebiete verhungern und verdursten und misshandelt werden. Frieden für Pfoten braucht natürlich Spenden um Helfer vor Ort unterstützen und Kastrationen bezahlen zu können. Zum Beispiel in Athen gibt’s eine Futterstelle für 600 Tiere.

Ab heute läuft der ersten Spenden Marathon für Tiere, von Tierschutz-Shop, Europas größte Futter – Spendenplattform, an der sich 30 deutsche Tierschutzvereine und einige Sponsoren beteiligen. Online können Tierfreunde dabei Futter und Zubehör für Tierschutzvereine spenden, auch für Frieden für Pfoten e.V. aus Kronach. Den Link finden Sie hier