Rohrdorf (dpa/lby) – Ein elfjähriges Mädchen ist am Mittwoch in Rohrdorf bei Rosenheim auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Die Schülerin war am Nachmittag im Ort unterwegs und wollte vor einem Traktor die Straße überqueren. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin, die den Traktor überholte, sah das Mädchen wohl zu spät und erfasste das Opfer. Die Elfjährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.