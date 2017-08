Engere Zusammenarbeit: Die Wirtschaft in Kulmbach und Kronach kooperiert bei Kernthemen

Die IHK-Gremien in Kulmbach und Kronach wollen enger zusammenarbeiten um sich für die Zukunft gut aufzustellen. Das haben Michael Möschel für Kulmbach und Hans Reghahn für Kronach nach einem Treffen in Wartenfels bekannt gegeben.

Der Grund: Beide Städte stehen vor den gleichen Herausforderungen. Die Unternehmen in Handel und Industrie brauchen dringend Fachkräfte. Also müssen Arbeitsplätze langfristig gesichert und kompetente Mitarbeiter gewonnen werden.

Die Wirtschaft in Kulmbach wie auch in Kronach entwickle sich positiv, die Kehrseite der Medaille sei der Fachkräftemangel angesichts des demografischen Wandels.

Sowohl Möschel als auch Rebhahn sind aber optimistisch. Zum Beispiel mit dem geplanten Universitätscampus in Kulmbach und dem Innovationszentrum in Kronach habe man gute Chancen, sich zukunftsfähig aufzustellen.