Brüssel (dpa) – Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor wird das vorletzte Gruppenspiel des FC Bayern in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr) beim RSC Anderlecht pfeifen. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt. Der 39-Jährige stand schon bei einer Partie des deutschen Serienmeisters auf dem Platz, als die Münchner im September 2016 den FK Rostow 5:0 schlugen. Insgesamt leitete Taylor bislang zehn Partien in der Königsklasse.