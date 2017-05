Enkelinnen missbraucht: 67-Jähriger aus dem Kulmbacher Land hat Kinder befummelt

Wenn der Opa die Enkelinnen angrapscht – dann macht er sich oft null Gedanken darüber, was er alles zerstört und schon gar nicht darüber, was die Folgen sind. Am Kulmbacher Amtsgericht ist gestern ein 67-jähriger Rentner aus dem Landkreis Kulmbach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Fünf Jahre lang – so hat der Mann laut Bayerische Rundschau zugegeben – hat er drei Enkelkinder zwischen sieben und dreizehn Jahren bei diversen Gelegenheiten befummelt, ihnen unter die Kleidung und an die Brust gefasst. Die Mädchen waren zwischen 6 und 13 Jahren alt.

Der Druck der drohenden Zeugenaussagen aus seinem familiären Umfeld hat den 67-Jährigen wohl dazu veranlasst, durch seinen Rechtsanwalt die Vorwürfe eingestehen zu lassen. Dadurch mussten die Opfer nicht vor Gericht aussagen. Davon gekommen ist der Mann mit einer Bewährungsstrafe. Was vor Gericht auch deutlich wurde: Den Kontakt zu einem Teil seiner Familie hat der Mann wegen des Missbrauchs der Mädchen verloren.