Enkeltrick-Erfinder geschnappt: Damit stirbt die Betrugsmasche aber nicht aus

Der Erfinder des Enkeltricks ist geschnappt worden. In Polen soll der Kopf der Enkeltrick-Mafia festgenommen worden sein. Auch in Oberfranken haben die Betrüger in den letzten mehr als zehn Jahren zig-tausende Euro Beute mit dem Trick erschwindelt.

Enkeltrick-Anrufe gibt es in der Region in letzter Zeit nicht mehr so viele wie noch vor zwei, drei Jahren. Allerdings ist mit der Festnahme des Erfinders die Serie nicht vorbei, sagte ein Sprecher im Radio Plassenburg-Gespräch. Erstens gebe es eine ganze Mafia, die den Trick anwende, und zweitens gebe es auch Varianten, etwa den Polizeitrick, der gerade auch in Oberfranken grassiert. Vermeintliche Polizeibeamte erzählen dabei am Telefon von einer Einbrecherbande. Zur Sicherheit sollen die Angerufenen dann all ihr Geld einem Polizeibeamten aushändigen, der vorbeikommt.