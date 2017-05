Enkeltrickbetrüger: Polizei warnt akut vor neuer kreativer Masche

Die Enkeltrickbetrüger haben eine neue Masche! Davor warnt die Polizei eindringlich! Da die meisten Menschen die herkömmliche Masche schon kennen, sind die Betrüger kreativ geworden und haben es heute bei mehreren Leuten in Bayreuth probiert.

Zuerst gab sich jemand am Telefon als Angehöriger aus und bat um Geld. Als die Angerufenen den Trick durchschauten, legte der Betrüger auf. Im Anschluss rief ein zweiter Betrüger an. Der gab sich als Kripo-Beamter aus und sagte, er habe den Anruf abgehört und brauche das vom Betrüger geforderte Geld, um ihn zu überführen. Aber auch das war kein richtiger Kripo-Beamter, sondern ebenfalls ein Betrüger. Das haben die Bayreuther allesamt durchschaut und richtig gehandelt: Sie haben der Polizei Bescheid gesagt, die jetzt akut vor der neuen Masche warnt.