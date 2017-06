Entscheidung im Prozess um Fürther Hotel-Pyramide

Nürnberg (dpa/lby) – Im Rechtsstreit um die Schließung eines Fürther Hotels in Pyramidenform verkündet das Landgericht in Nürnberg heute seine Entscheidung. Wegen angeblich gravierender Mängel hatte das Betreiber-Ehepaar die markante Hotel-Pyramide im vergangenen September nach mehr als 20 Jahren überraschend geschlossen und Miete einbehalten. Daraufhin forderte der Eigentümer – die Immobilienfirma Grand City Property – per Zivilklage die Mietrückstände samt Zinsen in Millionenhöhe. Konkret geht es um mangelnden Brandschutz und schmutziges Trinkwasser, das aus der Leitung gekommen sein soll.