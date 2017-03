Entscheidung ist gefallen: Kutzenberg verliert zwei Abteilungen

Nun steht es fest – Zwei Bereiche des Bezirksklinikums Kutzenberg werden in den Raum Bamberg verlagert. Der Verwaltungsrat des Bezirks Oberfranken hat dafür heute sein „Okay“ gegeben. Die Thoraxchirurgie wird demnach nach Bamberg ausgelagert, die orthopädische Abteilung wandert nach Scheßlitz.

Rund 150 Mitarbeiter des Klinikums Kutzenberg und Unterstützer hatten am Freitag in Lichtenfels demonstriert. Sie stemmen sich gegen die Verlagerung. Außerdem wurden in den letzten Wochen 11 000 Unterschriften für den Erhalt gesammelt und an Gesundheitsministerin Huml übergeben.