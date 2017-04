Entscheidung liegt auf dem Tisch: Möbelriese für Bayreuth nur auf ehemaligem Kasernen-Gelände

Wenn ein Möbelriese nach Bayreuth will, dann darf er sich nur auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne bei der Autobahnausfahrt Bayreuth Nord ansiedeln. Den Beschluss dazu hat der Bayreuther Stadtrat gestern festgeklopft.

Innerhalb des Stadtrats gab’s da seit Monaten teils heftige Diskussionen, schreibt der Nordbayerische Kurier. Die Grünen waren anfangs komplett dagegen, die CSU standhaft für den zweiten Standort in der Nähe der Uni. Jetzt ist die Entscheidung gefallen – immerhin hieß es zuvor jahrelang, man brauche keinen neuen Möbelriesen in Bayreuth – wolle Arbeitsplätze bei den neun vorhandenen Möbelanbietern nicht gefährden.

Hinterher werfen sich die Parteien im Bayreuther Stadtrat jetzt gegenseitig vor, umgefallen zu sein, ihre bisherigen Statements verraten oder sogar ihre Seele verkauft zu haben.

Fest steht: Möbel Höffner und XXX-Lutz wollen nach Bayreuth. Welcher von beiden es wird und wann, steht bisher völlig in den Sternen.