Wer auf der Festung Rosenberg feiern will, muss in Zukunft mehr zahlen. Der Tourismusausschuss der Stadt Kronach hat die Mietpreise für verschiedene Veranstaltungsräume erhöht, um die Kosten zu decken. Seit Jahren wurden die Preise nicht erhöht. In Zukunft kostet das Trauzimmer auf der Festung 250 statt 150 Euro, die Regimentsstube 800 statt 600 Euro. Nicht erhöht werden z.B. die Mieten für den Historischen Rathaussaal oder die Markthalle in Kronach.