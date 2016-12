Entwaffnung der Reichsbürger: Innenminister Herrmann plant hartes Vorgehen

In Oberfranken leben rund 200 Reichsbürger; 50 davon haben auch eine waffenrechtliche Erlaubnis. Innenminister Joachim Herrmann will das ändern.

Laut Informationen des Bayerischen Rundfunks will Herrmann die Reichsbürger entwaffnen; in den nächsten Tagen werden sie deswegen schriftlich zu Anhörungsverfahren geladen. Herrmann will so prüfen lassen, ob Waffe und Waffenerlaubnis entzogen werden sollten.

Anlass der Aktion sind die tödlichen Schüsse eines Reichsbürgers auf einen Polizisten in Georgensgmünd Mitte Oktober. Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und halten sich nicht an deren Gesetze.