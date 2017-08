So langsam kann man in Bindlach und in den naheliegenden Ortsteilen aufatmen: Nachdem das Wasser dort wochenlang vor dem Gebrauch abgekocht werden musste, kann jetzt eine teilweise Entwarnung gegeben werden.

Ab sofort müssen die Ortsteile Bindlach, Bindlacher Berg, Allersdorf und Röhrig ihr Wasser nicht mehr abkochen. Nur noch in der Wasserversorgungsanlage Ramsenthal/Harsdorf gilt die Abkochverordnung immer noch. Wie lang das noch so bleibt, ist aber momentan noch nicht absehbar.