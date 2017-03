Entwarnung in Hollfeld: morgen findet der Unterricht wieder statt

Die Feuerwehr hat die Gesamtschule in Hollfeld heute nachmittag genauestens unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: das Brom – die chemische Substanz – die am morgen für einen Großeinsatz und die Evakuierung der gesamten Schule gesorgt hatte, ist weg. Die Messungen der Experten haben ergeben, die Belastung liegt bei Null, so eine Sprecherin der Schule gegenüber Radio Plassenburg. Daraus ergibt sich, dass die Schule morgen wieder planmäßig stattfinden kann. Anlass für die Aufregung war ein Unfall im Chemielabor der Schule. Ein Lehrer wurde dabei leicht verletzt, mehr als 1000 Schüler mussten aus Sicherheitsgründen aus der Schule gebracht und anderweitig betreut werden.