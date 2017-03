ERC Ingolstadt bindet drei Nachwuchskräfte langfristig

Ingolstadt (dpa/lby) – Der ERC Ingolstadt hat drei Eishockey-Nachwuchskräfte langfristig gebunden. David Elsner, Fabio Wagner und Simon Schütz werden auch künftig für die Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Das gab der Verein am Sonntag auf seiner Saisonabschlussfeier in Ingolstadt bekannt.

Der 24 Jahre alte Elsner erhält einen Vertrag bis 2019 mit Option seitens des ERC bis 2020. Zehn Tore und neun Vorlagen gelangen dem Angreifer in der für die Ingolstädter schon beendeten DEL-Saison. Verteidiger Wagner (21) wurde bis 2020 vertraglich gebunden. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler Schütz unterschrieb sogar bis 2022.