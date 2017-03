ERC Ingolstadt hat neuen Sportdirektor

Ingolstadt (dpa) – Der ERC Ingolstadt hat einen neuen Sportdirektor gefunden. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekanntgab, wird der Manager am Dienstag (11.00 Uhr) vorgestellt. Den Namen des Nachfolgers von Jiri Ehrenberger verriet der Meister von 2014 nicht. Nach einem Bericht der «Augsburger Allgemeinen» wird der bisherige DEL-Trainer Larry Mitchell das Amt beim ERC übernehmen.

Mitchell galt als Favorit auf den Job, seit er die Straubing Tigers vor knapp zwei Wochen als Coach verlassen hatte. Mit den Niederbayern hatte es der Deutsch-Kanadier nach seinem Amtsantritt im Dezember 2014 vom Tabellenkeller bis in die Pre-Playoffs in dieser Saison geschafft. Dort schied er gegen die Eisbären Berlin aus. Als Trainer der Augsburger Panther hatte er es 2010 in das DEL-Finale geschafft.

Der ERC Ingolstadt trennte sich Anfang März von Ehrenberger, nachdem das Team eine enttäuschende Saison hinter sich hatte und in der ersten Playoff-Runde an Liga-Neuling Fischtown Pinguins gescheitert war. Ehrenberger war seit Anfang 2014 beim ERC im Amt und konnte gleich in der ersten Saison den Meistertitel bejubeln. Inzwischen ist der Deutsch-Tscheche Coach beim Zweitligisten Ravensburg Towerstars.