ERC Ingolstadt trennt sich von Sportdirektor Ehrenberger

Ingolstadt (dpa/lby) – Der ERC Ingolstadt hat nach einer enttäuschenden Eishockey-Saison Jiri Ehrenberger von seinen Aufgaben als Sportchef entbunden. Beide Seiten seien nach mehreren Sitzungen der Vereinsgremien zu der Entscheidung gekommen, die Position neu zu besetzen, wie der ERC am Freitag mitteilte. Der deutsche Meister von 2014 war in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Aufsteiger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in den Pre-Playoffs gescheitert.

Der 61 Jahre alte Ehrenberger war seit Anfang 2014 für das ERC-Team verantwortlich. Kurz nach dem Amtsantritt des Tschechen feierten die Panther den Gewinn der deutschen Meisterschaft. 2015 gelang der erneute Finaleinzug. Danach ging es sportlich bergab. An diesem Sonntag lädt der ERC Ingolstadt seine Fans zur Saisonabschlussfeier ein – die Ära Ehrenberger ist dann schon Geschichte.