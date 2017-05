ERC Ingolstadt verpflichtet Eishockey-Profi Olson

Ingolstadt (dpa) – Der ERC Ingolstadt hat Stürmer Brett Olson für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga verpflichtet. Wie der DEL-Club am Sonntag mitteilte, kommt der 30 Jahre alte Amerikaner vom EC Red Bull Salzburg. In 50 Ligaspielen für die Österreicher kam er auf 14 Tore und 30 Vorlagen. In der Champions Hockey League verbuchte er in sechs Spielen drei Tore und bereitete drei weitere vor.

«Ich freue mich sehr, dass Brett Olson sich für den ERC Ingolstadt entschieden hat. Ich hatte schon seit drei, vier Jahren starkes Interesse an ihm», sagte Sportdirektor Larry Mitchell.