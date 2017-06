Erfolgreiche Kontrollen: Selber Bundespolizei vollstreckt innerhalb von zehn Stunden drei Haftbefehle

Er hat sich offenbar so gut wie nie einen Fahrschein gekauft, wenn er mit der Bahn gefahren war: Ein 41 Jahre alter Mann aus Ungarn war deswegen von der Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht worden. Jetzt klickten in einem Zug zwischen Lichtenfels und Hof die Handschellen. Die Selber Bundespolizei hatte den Mann zufällig dort kontrolliert. Er sitzt jetzt für 120 Tage in der JVA Hof.

Nur wenige Stunden später gingen den Polizeibeamten in anderen Zügen in der Region noch eine Tschechin und ein Deutscher ins Netz. Sie wurden wegen Drogenhandels und Betrugs gesucht. Hinter deren Haftbefehle kann die Polizei jetzt einen Haken setzen.