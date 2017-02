Erfolgreiches Box-Turnier: Michael Dik aus Kulmbach kommt bis ins Halbfinale

Eine Bronze-Medaille und acht von 12 gewonnene Kämpfe. Die Bilanz von Michael Dik aus Kulmbach beim Internationalen Kaderturnier im Boxen fällt sehr gut aus. Der 12-Jährige, der für den ATS boxt, war das erste Mal für den bayerischen Amateur-Box-Verband an den Start gegangen. In der Altersklasse der Kadetten schaffte er es jetzt bei dem Turnier in Bad Blankenburg in Thüringen bis ins Halbfinale, teilt Willy Kastner vom Kulmbacher ATS mit. Michael sei bis an seine Grenzen gegangen.

Lob kommt auch vom Amateur-Box-Verband. Landesjugendwart Gerhard Winnerl sagt: „aus Michael Dik wird noch mal was“.