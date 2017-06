Erfolgsgeschichte: Kulmbacher Kommunbräu legt Jahresbilanz vor

Auf dem Schild der Kulmbacher Kommunbräu gibt es seit Neuestem einen kleinen Zusatz. Den Buchstaben R in einem Kreis. Der steht für Registered Trademark und bedeutet nichts anderes, als dass die Kommunbräu jetzt eine eingetragene Marke ist – also geschützt. Das hat Gründungsmitglied Norbert Krug bei der Generalversammlung am Freitag bekannt gegeben. Gleichzeitig hat sich laut Bayerische Rundschau das neue Vorstandsteam vorgestellt. Kai-Michael Meins, Barbara Hahn und Braumeister Alexander Matthes.

Und es gab die Geschäftsbilanz: Die Kommunbräu hat ihren Ausstoß weiter gesteigert, auf gut 1640 Hektoliter. Beliebtestes Marke bleibt das Bernstein, vor dem Hellen und den Sonderbieren. Die Kulmbacher Kommunbräu hat 451 Mitglieder und will im kommenden Jahr ihr eigenes Label gestalten. Rechtzeitig zum 25. Geburtstag.