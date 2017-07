Ergebnisse von Banz: Schwesterparteien ziehen positives Fazit

Die CSU-Bundestagsabgeordneten haben ihre Klausurtagung auf Kloster Banz bei Bad Staffelstein beendet. CSU-Chef Seehofer hat als Reaktion auf die Krawalle am Rande des G20-Gipfels ein konsequentes Vorgehen gegen Linksextreme gefordert. Kanzlerin Merkel stellte in Banz mehr Polizisten und eine bessere Ausrüstung in Aussicht.

Bei ihrer Ankunft in Kloster Banz sprach die Kanzlerin auch von den guten und weniger guten Zeiten zwischen CDU und CSU. Die kleine Schwester CSU wiederum, lobt die Kanzlerin für die politischen Ergebnisse des G 20-Gipfels, das Bekenntnis zur Partnerschaft mit Afrika und , dass fast alle Teilnehmer zum Klimaschutz stehen.