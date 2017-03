Erhalt des Bezirksklinikums Kutzenberg: 11.000 Unterschriften übergeben

Vertreter der Obermainklinik in Kutzenberg haben gestern Gesundheitsministerin Melanie Huml über 11.000 Unterschriften zum Erhalt der Klink überreicht. Huml sagte dazu, es sei eine Entscheidung des Bezirkes, wie es mit dem Krankenhaus weitergehe. Sie habe deshalb mit verschiedenen Bezirksräten das Gespräch gesucht. Der STandort an sich bleibe ja erhalten, so Huml weiter, nur einige Fachrichtungen sollen auf Dauer nicht mehr betrieben werden.

Dominik Hornung, Oberarzt am Klinikum in Kutzenberg hatte im Rahmen der Übergabe vor den Folgen einer Auslösung eines Teiles der Klinik gewarnt. Ganz Kutzenberg werde darunter leiden und es könnten etliche Leute auf der Strecke bleiben, so Hornung.